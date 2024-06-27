Bahçelievler'de çöken binadan kurtulan vatandaşların paniği kamerada | Video 27.06.2024 | 08:45 Bahçelievler'de çöken binadan kurtulan vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı. Binanın çökmesinin ardından cep telefonu ile görüntü çeken apartman sakini, "Oturduğum binanın haline bakın, 3 dakikada çöktü" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta sabaha karşı çöken binadan kurtulan bir vatandaş, o anları kameraya kaydetti. Binanın çökmesinin hemen ardından kaydedilen görüntülerde apartman sakini, "Evim çöktü. Komple bina çöktü. Şu an bina çatırdıyordu çıktık dışarı çöktü bina. Benim oturduğum binanın haline bakın. Bina kendi kendine 3 dakikada çöktü. Gece kalktık boşalttık Allah'tan. Çok şükür can kaybı yok. Kimse yok içinde" ifadelerini kullandı.