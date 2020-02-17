Bahçelievler'de silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı | Video
Bahçelievler'de eski ortaklar arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olay Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. Eski ortaklar arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay yeri çok sayıda polis sevkedildi. Kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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