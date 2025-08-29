Bakan Yerlikaya açıkladı: Tuncay Meriç'in öldürülmesi olayının zanlısı yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in kafede yemek yediği sırada öldürülmesi olayıyla ilgili şüpheli E.H. isimli şahsın Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı.
