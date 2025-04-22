Video Yaşam Bakanlık, Mükremin Gezgin hakkında suç duyurusunda bulunacak | Video
Bakanlık, Mükremin Gezgin hakkında suç duyurusunda bulunacak | Video

Bakanlık, Mükremin Gezgin hakkında suç duyurusunda bulunacak | Video

22.04.2025 | 08:42

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mükremin Gezgin adlı LGBT'li şahsın sosyal medyada tepki çeken görüntüleri üzerine suç duyurusunda bulanacak.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mükremin Gezgin adlı LGBT'li şahıs sosyal medyada tepki çeken görüntüler üzerine Türk Ceza Kanunu'nun 225. maddesi hayasızca hareketler ve 226. maddesi müstehcenlik suçları kapsamında suç duyurusunda bulunacak.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakanlık, Mükremin Gezgin hakkında suç duyurusunda bulunacak | Video 00:14
Bakanlık, Mükremin Gezgin hakkında suç duyurusunda bulunacak | Video 22.04.2025 | 08:42
Gemlik’te kaçak kazı yapanlara suçüstü | Video 00:29
Gemlik’te kaçak kazı yapanlara suçüstü | Video 22.04.2025 | 08:42
Minik yüreklerden jandarmaya anlamlı şiir: Köyümüzün kahramanı jandarma | Video 00:43
Minik yüreklerden jandarmaya anlamlı şiir: "Köyümüzün kahramanı jandarma" | Video 22.04.2025 | 08:41
Evinde cesedi bulunan hamile kadının kocası, şehir meydanında yürürken yakalandı | Video 01:00
Evinde cesedi bulunan hamile kadının kocası, şehir meydanında yürürken yakalandı | Video 21.04.2025 | 16:26
İşte Türkiye Yüzyılının ilk orkestrası | Video 00:31
İşte Türkiye Yüzyılının ilk orkestrası | Video 21.04.2025 | 15:47
Türkiye 23 Nisan’da yeni orkestra ve korosunu kucaklamaya hazırlanıyor | Video 07:53
Türkiye 23 Nisan’da yeni orkestra ve korosunu kucaklamaya hazırlanıyor | Video 21.04.2025 | 14:53
Polis kardeş cinayetini böyle engelledi | Video 02:07
Polis kardeş cinayetini böyle engelledi | Video 21.04.2025 | 12:41
Makas atan sürücü zincirleme kazaya sebep oldu | Video 00:49
Makas atan sürücü zincirleme kazaya sebep oldu | Video 21.04.2025 | 12:40
Sahte madeni euro operasyonunda bir şüpheli tutuklandı | Video 03:16
Sahte madeni euro operasyonunda bir şüpheli tutuklandı | Video 21.04.2025 | 12:40
Yol verme tartışması kanlı bitti, kavga ettiği sürücüyü bıçakladı | Video 01:43
Yol verme tartışması kanlı bitti, kavga ettiği sürücüyü bıçakladı | Video 21.04.2025 | 10:48
Uyuşturucu taciri 52 şüpheli tutuklandı: 408 kilo bonzai üretilecek hammadde ele geçirildi | Video 01:31
Uyuşturucu taciri 52 şüpheli tutuklandı: 408 kilo bonzai üretilecek hammadde ele geçirildi | Video 21.04.2025 | 10:10
Yenidoğan Çetesi davasının görülmesine devam edilecek | Video 04:46
Yenidoğan Çetesi davasının görülmesine devam edilecek | Video 21.04.2025 | 09:57
Köpeğe halatla şiddet uygulanan anlar kamerada | Video 00:18
Köpeğe halatla şiddet uygulanan anlar kamerada | Video 21.04.2025 | 08:43
Alanya’da drift atıp alkollü araç kullanan sürücüye 62 bin lira ceza | Video 00:40
Alanya’da drift atıp alkollü araç kullanan sürücüye 62 bin lira ceza | Video 21.04.2025 | 08:43
İsrail’den Lübnan’da araca saldırı: 1 ölü | Video 00:11
İsrail’den Lübnan’da araca saldırı: 1 ölü | Video 20.04.2025 | 15:52
Bilecik’te öğrenci taşıyan otobüse arkadan tır çarptı: 18 kişi yaralandı | Video 00:34
Bilecik’te öğrenci taşıyan otobüse arkadan tır çarptı: 18 kişi yaralandı | Video 20.04.2025 | 15:24
Düğünde ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada | Video 01:55
Düğünde ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada | Video 20.04.2025 | 15:23
Kardeşini öldürüp cezaevinden çıkıp karısını da öldüren koca saklandığı samanlıkta yakalandı | Video 06:34
Kardeşini öldürüp cezaevinden çıkıp karısını da öldüren koca saklandığı samanlıkta yakalandı | Video 20.04.2025 | 15:23
Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşı Elif Kırav’ı neden öldürdü? | Video 04:06
Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşı Elif Kırav’ı neden öldürdü? | Video 20.04.2025 | 15:09
Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar’ın eşi öldürüldü! Oğlu gözaltına alındı | Video 00:59
Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar’ın eşi öldürüldü! Oğlu gözaltına alındı | Video 20.04.2025 | 14:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY