Bakanlık, Mükremin Gezgin hakkında suç duyurusunda bulunacak | Video 22.04.2025 | 08:42 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mükremin Gezgin adlı LGBT'li şahsın sosyal medyada tepki çeken görüntüleri üzerine suç duyurusunda bulanacak. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mükremin Gezgin adlı LGBT'li şahıs sosyal medyada tepki çeken görüntüler üzerine Türk Ceza Kanunu'nun 225. maddesi hayasızca hareketler ve 226. maddesi müstehcenlik suçları kapsamında suç duyurusunda bulunacak.