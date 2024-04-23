Bakırköy’de 15 katlı binada korkutan yangın | Video
Bakırköy’de site içerisinde bulunan 15 katlı bir binanın 13’üncü katında yangın çıktı. Site sakinleri korku içerisinde dışarı çıkarken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
SİTE SAKİNLERİ KORKU İÇERİSİNDE DIŞARI ÇIKTI
Yangın nedeniyle site sakinleri kısa süreli panik yaşadı. Korku içerisinde kendilerini dışarı atan vatandaşlar yangın söndürülene kadar sitenin bahçesinde bekledi.
Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Ölü ve yaralının olmadığı yangında dairede hasar meydana geldi.
Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.
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