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Video Yaşam Bakırköy’de 15 katlı binada korkutan yangın | Video
Bakırköy’de 15 katlı binada korkutan yangın | Video

Bakırköy’de 15 katlı binada korkutan yangın | Video

23.04.2024 | 08:16

Bakırköy’de site içerisinde bulunan 15 katlı bir binanın 13’üncü katında yangın çıktı. Site sakinleri korku içerisinde dışarı çıkarken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Yangın, saat 03.30 sıralarında Bakırköy Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi Hanımeli Çiçeği Sokak'ta bulunan bir sitenin içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 katlı binanın 13'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibi, panik içerisinde kendini dışarı atarken komşuları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı, itfaiye ekipleri ise merdiven aracıyla yangına müdahale etti.

SİTE SAKİNLERİ KORKU İÇERİSİNDE DIŞARI ÇIKTI
Yangın nedeniyle site sakinleri kısa süreli panik yaşadı. Korku içerisinde kendilerini dışarı atan vatandaşlar yangın söndürülene kadar sitenin bahçesinde bekledi.

Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Ölü ve yaralının olmadığı yangında dairede hasar meydana geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.
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