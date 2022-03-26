Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:29
Bakırköy'de fuarda stant çöktü: 4 yaralı | Video 26.03.2022 | 09:50
00:26
Bursa'da at arabası ve otomobilin tehlikeli yolculuğu kamerada 26.03.2022 | 09:33
05:10
İstanbul Eyüpsultan sahilinde korkutan görüntü! Kıyıya vurdular... 26.03.2022 | 09:33
01:46
İstanbul Ümraniye’de doğal gaz kutusunda korkutan patlama 26.03.2022 | 09:17
00:56
Kocaeli'deki feci kaza kamerada... 2 kişi metrelerce havaya savruldu! 26.03.2022 | 09:18
02:18
İstanbul'da onlarca yunus kıyıya vurdu 25.03.2022 | 16:41
00:15
Alkollü araç kullanan İBB çalışanı, arabalara çarptı | Video 25.03.2022 | 16:33
05:58
00:48
2 adet televizyon çalan hırsız, parmak izinden yakalandı | Video 25.03.2022 | 16:23
00:18
03:53
Ankara'daki kuzen cinayetinin kamera kayıtları ortaya çıktı | Video 25.03.2022 | 15:50
04:35
01:21
01:16
İstanbul'da taksici kabusu! Tartıştığı kişiye tornavida ile saldırdı | Video 25.03.2022 | 15:09
01:29
Husumetlisini bacağından vurdu; O anlar kamerada | Video 25.03.2022 | 14:24
01:18
İşletmelerin korkulu rüyası olmuşlardı: Yakalandılar! | Video 25.03.2022 | 14:23
04:39
01:35
01:07
Beyoğlu'nda İETT şoförüne saldırı kamerada | Video 25.03.2022 | 13:52
Bakırköy'de bulunan İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen mücevher fuarında standın çökmesi sonucunda 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.