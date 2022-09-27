Bakırköy’de hastane önünde silahlı saldırı! 1 ölü, 2 yaralı | Video

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Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi önünde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin hastane çevresindeki güvenlik önlemi devam ediyor.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Saldırıda bacağından yaralan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yaralının tedavisinin devam ettiği belirtildi.
HASTANE ÖNÜNDE KORKU DOLU ANLAR
Silahlı saldırı sonrası hastane bahçesinde ve çevresinde bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Saldırganları sivil özel harekat polisi püskürttü. Silahlı saldırı düzenlendiği esnada hastanede sivil halde bulunan özel harekat polisi saldırganlara karşılık verdi. Özel harekat polisinin karşılık vermesiyle saldırganlar olay yerinden uzaklaştı.
Öte yandan hastane çevresinde Polis Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin güvenlik önlemleri devam ediyor.