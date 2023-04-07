Balıkesir merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu; 16 gözaltı | Video 07.04.2023 | 12:29 BALIKESİR merkezli 7 ilde, sosyal medyada tanıştıkları 42 kişiyi, Forex piyasası üzerinden kaldıraçlı yöntem ile yatırım vaadiyle 5 milyon 76 bin lira dolandırdıkları tespit edilen 19 kişiye, polis tarafından operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 16'sı yakalanırken, 2'sinin cezaevinde, 1'inin de yurt dışında olduğu belirlendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Balıkesir'de sosyal medya platformu üzerinden tanıştığı kişiler tarafından 576 bin lira dolandırdığını ileri süren 1 kişi Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından bilişim sistemleri, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen suç çetesinin üyesi olduğu ileri sürülen 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılık koordinesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı genişletti. 12 kişinin daha suç çetesiyle irtibatlı oldukları belirlendi.Suç çetesi üyelerinin sosyal medya hesapları üzerinden zengin içerikler ve kazançlı yatırım konularında paylaşımlar yaptıkları ve irtibata geçtikleri kişileri, Forex piyasası üzerinden kaldıraç sistemiyle para kazandıkları yönünde ikna ettikleri belirlendi. Çete üyelerinin bu şekilde ikna ettikleri 42 kişinin yatırdığı toplam 5 milyon 76 bin lirayı, kaldıraç isteminde anlık olarak paralarının eridiğini söyleyerek dolandırdıkları belirlendi.Ön soruşturmanın tamamlanmasının ardından 19 şüpheliden 2'sinin kısa süre önce cezaevine girdiği 1 kişinin ise yurtdışında olduğu belirlendi. Diğer 16 şüpheli ise Balıkesir merkezli Adana, Mersin, Karaman, Mardin, Şırnak ve İstanbul'da polisin eş zamanlı düzenlediği operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.