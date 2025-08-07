Banktaki çantayı çocuğa çaldırdılar | Video 07.08.2025 | 14:18 İstanbul'da küçük kızın bir kadının çantasını çaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün Fatih ilçesi Sarayburnu Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak sanatçısını dinlemek için banka oturan 2 kadından biri çantasını yanına koydu. Bu sırada çantayı gözüne kestiren şüpheliler, çantayı yanlarındaki küçük çocuğa çaldırdı. Banka oturuyormuş gibi yaparak çantayı alan küçük kız kaçarken, yaşanan hırsızlık anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.