Bartın’da feci trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı | Video

Bartın’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Bartın-Kozcağız karayolunun Budakdüzü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Betül Ali (26) yönetimindeki otomobil Ö.Ö. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan ve taklalar atarak yol kenarına devrilen otomobil sürücüsü Betül Ali olay yerinde hayatını kaybetti. Takla atan araçtaki yaralılar E.K (30), H.G (30), F.K (20) ve A.Y (16) ise İtfaiye ve AFAD ekiplerince çıkarılarak ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kazada hayatını kaybeden Betül Ali'nin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.