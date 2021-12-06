Video Yaşam Başkent'te yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu... 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi! | Video
Başkent'te yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu... 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi! | Video

Başkent'te yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu... 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi! | Video

06.12.2021 | 10:41

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Başkent’te yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu... 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi! | Video 01:06
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yılbaşı öncesi sahte/kaçak içki imal ve ticaretine yönelik yaptıkları çalışmalarda 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, yılbaşı öncesi halk sağlığının korunması ve vergi kaçakçılığının önlenmesi amacıyla sahte/kaçak içki imal ve ticaretine yönelik operasyonda Yenimahalle ilçesinde yapılan çalışmalarda 5607 SKM suçundan 1 şahıs yakalandı. Düzenlenen operasyonda 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi.

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