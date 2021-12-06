Başkent'te yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu... 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:06
11:14
00:34
Ardahan'da kedi ile tilkinin gülümseten kavgası kamerada | Video 06.12.2021 | 10:34
01:31
Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti | Video 06.12.2021 | 10:20
02:45
Deniz kıyısındaki kayanın üzerine yapılan baraka dikkat çekiyor | Video 06.12.2021 | 10:20
01:44
Beylikdüzü’nde yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 06.12.2021 | 10:20
05:11
02:19
05:31
02:19
01:51
Kilis’te zincirleme kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı | Video 06.12.2021 | 09:38
03:46
Kars gündüz eksi 14'ü gördü, Çıldır Gölü’nün yarısı dondu | Video 06.12.2021 | 09:55
05:50
Klasik araçlara ikinci baharını yaşatıyor | Video 06.12.2021 | 09:23
00:43
01:26
Bursa’da film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 06.12.2021 | 09:22
00:32
Uludağ'ın zirvesinde mahsur kalan dağcılar böyle kurtarıldı | Video 06.12.2021 | 09:22
01:43
Van'da 4.9 büyüklüğünde korkutan deprem! | Video 06.12.2021 | 09:12
03:56
Van'daki depreme canlı yayında yakalandılar | Video 06.12.2021 | 08:58
02:48
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu | Video 06.12.2021 | 08:58
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yılbaşı öncesi sahte/kaçak içki imal ve ticaretine yönelik yaptıkları çalışmalarda 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, yılbaşı öncesi halk sağlığının korunması ve vergi kaçakçılığının önlenmesi amacıyla sahte/kaçak içki imal ve ticaretine yönelik operasyonda Yenimahalle ilçesinde yapılan çalışmalarda 5607 SKM suçundan 1 şahıs yakalandı. Düzenlenen operasyonda 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi.