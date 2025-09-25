Bayrampaşa Metris Cezaevi’nin yanındaki otluk alanda korkutan yangın | Video 25.09.2025 | 16:04 Bayrampaşa’da Metris Cezaevi yanında bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, saat 15.00 sıralarında Bayrampaşa'da Metris Cezaevi yanında bulunan otluk alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Kuru otların tutuşmasıyla birlikte alevler kısa sürede büyüdü. Yangın çevreye yayılırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıktığı bölgede yapılan ilk incelemede çok sayıda cam şişeye rastlandı.