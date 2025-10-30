Video Yaşam Bayrampaşa’da kamyon, tramvay hattının demir korkuluklarına çarptı: Kaza anı kamerada | Video
30.10.2025 | 13:50

Bayrampaşa’da sokaktan çıkmak için geri manevra yapan kamyon, tramvay hattının demir korkuluklarına çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, çarpmanın etkisiyle hasar alan demir korkuluklarda oluşan kıvılcımlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 09.30'da Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa ilçeleri sınırında bulunan Topkapı Mescidi Selam Tramvay Hattı Bosna Çukurçeşme Durağı'nda meydana geldi. Sokaktan geri manevra yaparak çıkmak isteyen kamyon, tramvay hattının korkuluklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tramvay yolundaki demir korkuluklardan kıvılcım ve dumanlar çıktı. Tellerden duman ve kıvılcımların çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu belediye ekipleri ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler duruma müdahale etti. Ekipler yaptıkları çalışma sonrasında hattı onardı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tramvay seferlerinde de herhangi bir aksaklığın olmadığı öğrenildi. Öte yandan kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

"BURADAKİ BÜTÜN KORKULUKLAR BİR ANDA ALEV ALDI VE ÇOK BÜYÜK BİR DUMAN ÇIKTI"
Yaşanan olayı gören bir vatandaş olan Hüseyin Bayrak, "Kamyon galiba hangi araç bilmiyorum, sokak içine dönerken korkuluk demirlerinin yerinden kopmasına sebep oldu. O korkuluk demiri aşağıdaki tramvay hattından çok büyük bir elektrik aldı. Buradaki bütün korkuluklar bir anda alev aldı ve çok büyük bir duman çıktı. Göz gözü görmez de oldu, ciddi bir korku oluştu. Herkes sağa sola kaçtı ama arkadaşlar daha sonra demiri kendi imkanlarıyla yukarı doğru kaldırdılar. Ondan sonra sakinleşti" dedi
