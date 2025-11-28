Video Yaşam Bayrampaşa’da otobüs ile otomobil kafa kafaya çarptı: 3 yaralı | Video
Bayrampaşa’da otobüs ile otomobil kafa kafaya çarptı: 3 yaralı | Video

Bayrampaşa’da otobüs ile otomobil kafa kafaya çarptı: 3 yaralı | Video

28.11.2025 | 08:31

Bayrampaşa’da seyir halinde olan bir otobüs, dönüşün yasak olduğu yerden döndüğü esnada otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, saat 01:00 sıralarında Şemsi Paşa Caddesi Yel Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan otobüs dönüş yasağının olduğu yerden dönüş yaptığı anda karşı yoldan gelen 34 HN 2458 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Gerçekleşen kazada otomobilin yolcu koltuğundaki vatandaş araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle araç içerisinde sıkışan vatandaş kurtarılmaya çalışıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin çalışmasının ardından sağ koltukta sıkışan vatandaş kurtarıldı. Olayda yaralanan otobüs şoförü ve otomobildeki 2 kişi bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırıldı. Sağ koltukta sıkışan vatandaşın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak trafiği tek şerit olmak üzere kapatarak çalışma başlattı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bayrampaşa’da otobüs ile otomobil kafa kafaya çarptı: 3 yaralı | Video 03:32
Bayrampaşa’da otobüs ile otomobil kafa kafaya çarptı: 3 yaralı | Video 28.11.2025 | 08:31
Başkan Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı’nı yalnız bırakmadı! Karşılaşmayı tribünden takip etti 04:00
Başkan Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nı yalnız bırakmadı! Karşılaşmayı tribünden takip etti 28.11.2025 | 01:13
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ‘Gençliğe Hitabe’ sorusu! Bakın yarışmacı ne karar verdi! 04:19
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ‘Gençliğe Hitabe’ sorusu! Bakın yarışmacı ne karar verdi! 27.11.2025 | 22:15
Esra Erol’da evlenme vaadiyle dolandırıldığını açıkladı! Canlı yayında gergin hesaplaşma! 02:23
Esra Erol’da evlenme vaadiyle dolandırıldığını açıkladı! Canlı yayında gergin hesaplaşma! 27.11.2025 | 21:44
Büyükçekmece’de elektrik trafosunda patlama: Elektrik kesintileri yaşandı! 01:10
Büyükçekmece’de elektrik trafosunda patlama: Elektrik kesintileri yaşandı! 27.11.2025 | 21:38
Diyarbakır’da lise öğrencisi genç kız sokak ortasında darp edildi... Görüntülerini paylaştılar! 00:06
Diyarbakır'da lise öğrencisi genç kız sokak ortasında darp edildi... Görüntülerini paylaştılar! 27.11.2025 | 15:43
İstanbul Gaziosmanpaşa’da öğretmen ve öğrencilerin kovulduğu kafe mühürlendi 05:00
İstanbul Gaziosmanpaşa'da öğretmen ve öğrencilerin kovulduğu kafe mühürlendi 27.11.2025 | 14:14
Mardin’de Kaya ailesinin gizemli ölümünde son dakika gelişmesi! 01:29
Mardin'de Kaya ailesinin gizemli ölümünde son dakika gelişmesi! 27.11.2025 | 13:55
Huriye Helvacı ve oğlu öldürüldü mü? 02:19
Huriye Helvacı ve oğlu öldürüldü mü? 27.11.2025 | 13:41
Bursa’da ortaokul öğrencilerini taşıyan otobüs alevlere teslim oldu 06:43
Bursa'da ortaokul öğrencilerini taşıyan otobüs alevlere teslim oldu 27.11.2025 | 11:43
Erzurum’da doğalgaz patlaması: 2 ev çöktü, 1 yaralı 05:16
Erzurum’da doğalgaz patlaması: 2 ev çöktü, 1 yaralı 27.11.2025 | 11:23
Beyoğlu’nda hafriyat kamyonu kaldırıma çıktı, demir dubayı yerinden sökerek dükkanın içine böyle fırlattı 00:26
Beyoğlu’nda hafriyat kamyonu kaldırıma çıktı, demir dubayı yerinden sökerek dükkanın içine böyle fırlattı 27.11.2025 | 11:13
Fırın denetiminde mide bulandıran görüntüler, zabıta böcek çeşitlerini saymakla bitiremedi 02:43
Fırın denetiminde mide bulandıran görüntüler, zabıta böcek çeşitlerini saymakla bitiremedi 27.11.2025 | 11:08
İstanbul Ataşehir’de trafik tartışmasında keserli saldırı 01:20
İstanbul Ataşehir'de trafik tartışmasında keserli saldırı 27.11.2025 | 11:03
İstanbul’da düzenlenen operasyonda 175 kilo 120 gram kokain ele geçirildi 01:03
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 175 kilo 120 gram kokain ele geçirildi 27.11.2025 | 10:48
İstanbul Güngören’de bıçaklanan lise öğrencisi; Bunu yapanlar okul arkadaşlarım 02:37
İstanbul Güngören'de bıçaklanan lise öğrencisi; Bunu yapanlar okul arkadaşlarım 27.11.2025 | 10:41
Mersin’de cinayet... Uzaklaştırma kararı aldırdığı için eşini öldürdü! 01:58
Mersin'de cinayet... Uzaklaştırma kararı aldırdığı için eşini öldürdü! 27.11.2025 | 10:30
Uludağ’da sucuk verdiği ayının saldırısına uğradı: O anlar kamerada 00:32
Uludağ’da sucuk verdiği ayının saldırısına uğradı: O anlar kamerada 27.11.2025 | 10:04
Hatay’da motosikletin otomobile ok gibi saplandığı kaza kamerada 00:51
Hatay'da motosikletin otomobile ok gibi saplandığı kaza kamerada 27.11.2025 | 09:36
Kafeye silahlı saldırıda 2 şüpheli tutuklandı: Olay anındaki panik kameralara yansıdı 01:00
Kafeye silahlı saldırıda 2 şüpheli tutuklandı: Olay anındaki panik kameralara yansıdı 27.11.2025 | 09:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY