Bebek Sahili'nde cinsel ilişkiye giren sanık hakkında FLAŞ gelişme! | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Bebek Sahili'nde bir kadınla cinsel ilişkiye giren Özgür Kavi'nin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme, mağdur sanık Carmen Maria T. hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verirken, sanık Kavi'nin tutukluluk halinin devamına hükmedildi.