Belindeki bıçakla tekmeli, yumruklu kavgaya giren şahıs sokağı boks ringine çevirdi! İşte o anlar | Video 05.08.2025 | 09:31 Hatay’da 2 şahsın sokak ortasında tekmeli, yumruklu kavga ettiği anlar kameraya yansıdı. Kavga esnasında sokağı boks ringine çeviren şahıs, belindeki bıçakla dikkat çekti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Kırıkhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yaşayan yabancı uyruklu şahıslar arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Belindeki bıçakla tekmeli ve yumruklu kavgaya giren şahsın, sokağı boks ringine çevirdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre kavga eden şahıslar, polis ekiplerinin gelmesiyle son buldu.