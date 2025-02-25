Beşiktaş'ta elektrik akımına kapılan köpek sahibini ısırdı | Video
Beşiktaş'ta kaldırımdaki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılan köpeğin sahibini ısırmasının ardından BEDAŞ kontrolünde bulunan olay yerindeki kaçağın giderildiği öğrenildi.
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