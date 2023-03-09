Beşiktaş'ta İETT otobüsü, kırmızı ışıkta geçen motosiklete çarptı | Video
BEŞİKTAŞ'ta, bir İETT otobüsü, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen motosiklete çarptı. Sürücü çarpmanın şiddetiyle otobüsün ön cama çarparak yola savrulurken, motosiklet 10 metre boyunca sürüklendi. Kazayı görerek yardıma koşan psikolog, ambulans gelene kadar konuşarak sakinleştirdiği yaralının bir an olsun başından ayrılmadı.
Kazada hafif şekilde yaralanan Enes İlter'in yardımına o sırada yoldan geçen özel ambulans görevlileri koştu. Yaralıya ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, daha sonra 112'yi arayarak ambulansın gelmesini bekledi. Kazayı görerek yardıma koşan bir psikolog, ambulans gelene kadar İlter'le konuşarak sakinleştirmeye çalıştı. Enes İlter, ambulansın gelmesinin ardından Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sırasında motosiklete çarpan otobüsteki yolculardan olduğunu belirten Hüseyin Başaran, bir başka motosikletin de kırmızı ışıkta geçtiğini ifade ederek Işıklar durdu, otobüs hareket edince bunlar otobüsün önüne atladılar. Yeşil ışık burada yanmasıydı, oradan arabalar geçmiş olacaktı. İki motosiklet vardı, bir tanesi gitti. Bu biraz gerideydi. Öndeki çekti gitti, otobüs arkadakine vurdu. Ama otobüs şoförünün hiçbir suçu yoktu dedi.
Yaralının yardımına koşarak ambulans gelene kadar başından ayrılmayan psikolog Mehmet Fatih ise, İstemediğimiz bir trafik kazası oldu. Herhangi bir ciddi durum yok gibi duruyor. Ben buradan geçiyordum, hemen olay yerine geldim. Gürültüyü duydum olay yerine baktığımda motosikletli bu tarafa uçmuştu. Beni en çok sevindiren bilincinin açık olmasıydı. Şuuru yerinde, fiziksel herhangi bir sorunu yok diye konuştu.
Otobüs şoförü Kemal Aydın da Kırmızıda geçti, ben duramadım çarptım. Ben Beşiktaş yönünden geliyordum, birden önüme çıktılar. İki motosikletliydi, ikisine de çarpıyordum, biri kurtardı şeklinde konuştu.
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