Beylikdüzü’nde İSKİ’nin çalışması sırasında yol çöktü, hafriyat kamyonu devrildi | Video 04.12.2024 | 15:39 İstanbul Beylikdüzü’nde İSKİ’nin alt yapı çalışmaları sırasında yol çökmesi nedeniyle hafriyat kamyonu devrildi. Yaşanan kazada hafif yaralanan kamyonun sürücüsü hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 14.00 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi Pekmez Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İSKİ'nin altyapı çalışması yürüttüğü cadde üzerinde yolda çökme meydana geldi. O esnada yolda çalışmalarını sürdüren 34 GF 4291 plakalı hafriyat kamyonu devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, devrilen kamyonun sürücüsü hafif yaralanırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili incelemede bulundu.