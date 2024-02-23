Beylikdüzü’nde polis ile ehliyetsiz sürücünün kovalamacası kamerada | Video
Beylikdüzü’nde polisin dur ihtarında bulunduğu plakasız motosikletle gezen sürücü, kıskıvrak yakalanırken kovalamaca anı polisin kask kamerası tarafından kaydedildi. Ehliyetsiz çıkan sürücüye ve motorun kullanımına izin veren şahsa toplam 42 bin 534 lira para cezası kesildi.
BİNLERCE LİRA CEZA KESİLDİ
Kovalamaca sonrasında tespit edilen ehliyetsiz sürücü polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Motosikletin başkasına ait olduğu tespit edilirken sahibine 12 bin 977 lira, sürücüye ise ehliyetsiz motosiklet kullanma, çekmek belgeli araç, makas atmak, dur ikazına uymamak, kırmızı ışık ihlali suçlarından 29 bin 557 lira ceza kesildi.
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