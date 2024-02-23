Video Yaşam Beylikdüzü’nde polis ile ehliyetsiz sürücünün kovalamacası kamerada | Video
Beylikdüzü’nde polis ile ehliyetsiz sürücünün kovalamacası kamerada | Video

Beylikdüzü’nde polis ile ehliyetsiz sürücünün kovalamacası kamerada | Video

23.02.2024 | 09:36

Beylikdüzü’nde polisin dur ihtarında bulunduğu plakasız motosikletle gezen sürücü, kıskıvrak yakalanırken kovalamaca anı polisin kask kamerası tarafından kaydedildi. Ehliyetsiz çıkan sürücüye ve motorun kullanımına izin veren şahsa toplam 42 bin 534 lira para cezası kesildi.

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Olay, Beylikdüzü Sahil Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil Büro Amirliği'ne bağlı motosikletli polis memuru, plakasız bir motor sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Polisin uyarısını dikkate almayan sürücü kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca anı motorlu polisin kask kamerasına yansıdı.

BİNLERCE LİRA CEZA KESİLDİ
Kovalamaca sonrasında tespit edilen ehliyetsiz sürücü polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Motosikletin başkasına ait olduğu tespit edilirken sahibine 12 bin 977 lira, sürücüye ise ehliyetsiz motosiklet kullanma, çekmek belgeli araç, makas atmak, dur ikazına uymamak, kırmızı ışık ihlali suçlarından 29 bin 557 lira ceza kesildi.
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