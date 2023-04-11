Beyoğlu'nda kadınlara tacizi engelleyen esnafı kurşunlayan 2 şüpheliye dava! | Video 11.04.2023 | 10:01 BEYOĞLU'nda market önündeki kadınları taciz ettikleri gerekçesiyle esnafla arbede yaşayan ve daha sonra maske takarak yeniden geldikleri marketi kurşunladıkları iddiasıyla tutuklanan 2 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, ateş eden şüpheli Ahmet Polat için 21 yıla kadar hapis ve diğer şüpheli Abdulhamit Polat için ise 18 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Tarlabaşı Bulvarı'nda 3 Ekim 2022 günü saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki şüpheli kaldırımda duran yabancı uyruklu kadınları taciz etti. Kadınlar korkarak çevredeki bir markete sığındı. Market sahipleri araya girerek önce sözlü şekilde bu kişileri uyardı. Bir süre sonra arbede yaşandı. Buradan ayrılan şüpheliler silah alıp geri geldi ve market çalışanlarına ateş etmeye başladı. Sokakta bulunanlar sağa sola kaçışırken, çalışanlar büfeye kaçarak dolabın arkasına saklandı. Olayda yaralanan olmazken, saldırı kameralara yansıdı. Polis tarafından kimlikleri tespit edilen şüpheliler Ahmet Polat ve Abdulhamit Polat yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra İstanbul Adliyesi'ne çıkarılan şüphelilerden Ahmet Polat, olay günü alkollü olduğunu esnafın kızlar yüzünden tepki gösterdiğini bilmediğini, haksız yere hakaret duyunca öfkelendiğini ve silahla ateş ettiğini söyledi. Diğer şüpheli Abdulhamit Polat ise, kendisinin ateş etmediğini ve pişman olduğunu belirtti. İki şüpheli de tutuklandı.Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 Ekim 2022 günü şikayetçilerin bir iş yeri önünde bir kadınla tartıştıkları, şikayetçi Ahmet Kutluca'nın olaya müdahil olduğu anlatıldı. Şüpheli Ahmet Polat'ın Sen kimsin, beni tanıyor musun Ben Bozo'nun adamıyım, beni buradan çıkartamazsın. Seni öldürürüm, dükkanını yağmalarım, sana burada ekmek yedirmem diyerek bira şişesini fırlattıp, diğer şüpheliyle kaçtıkları belirtildi. Yaklaşık yarım saat sonra her iki kişinin yüzlerinde maskeyle geldikleri, şüpheli Ahmet Polat'ın elindeki silahla şikayetçi Kutluca'ya ateş ettiği, Kutluca'nın iş yerine sığındığı, ancak şüphelinin ateş etmeye devam ettiği anlatıldı.Olayda kullandığı silahla birlikte yakalanan şüpheli Ahmet Polat'ın polis ifadesinde olay günü alkollü olduğunu, Tarlabaşı Bulvarı'nda kadınlarla sohbet ettiğini, kadınları taciz etmediğini, kadınların Ahmet Kutluca'nın iş yerine girdikleri, şikayetçinin dışarı çıkarak kendilerini tahrik ettiklerini, bu sinirle daha önce bir harabede bulduğu silahı alarak yüzlerine maske takarak iş yerine geldikleri, birkaç kez iş yerine doğru ateş ettiklerini, Ahmet Kutluca'nın da kendilerine silah alıp ateşlediğini söylediği yer aldı.Şüpheli Abdulhamit Polat da Ahmet Kutluca'nın iş yeri önünde kadınlarla sözlü tartışma yaşadıklarını, hakaret edilmesi üzerine Ahmet Polat'ın bira şişesini fırlattığı ve maske takıp tekrar olay yerine geldiklerinde Polat'ın ateş etmeye başladığını ve olayı planlamadıklarını söylediğine yer verildi.Kamera kayıtlarından şüphelilere yöneltilen suçlamaların doğru olduğu, olay yerinde 6 boş kovan ve kurusıkı silah ve buna ait fişek bulunduğu, kurşunun iş yeri önündeki su dolabına isabet ettiği kaydedildi. İddianamede, şüphelilerin kadınlarla yaşadıkları tartışma sonrasında şikayetçi Ahmet Kutluca'nın olaya dahil olduğu belirtilerek yapılan atış sayısı, yakın mesafeden oluşu, yüzlerine maske takıp husumet güderek olay yerine tekrar gelmeleri nedeniyle fikir ve eylem birliği içinde suç işledikleri anlatıldı.Şüphelilerden Ahmet Polat'ın Tehdit, Mala zarar verme, Kasten öldürmeye teşebbüs, Ruhsatsız silah bulundurma, Basit yaralamaya teşebbüs suçlarından 10 yıl 1 aydan 21 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer şüpheli Abdulhamit Polat'ın ise Mala zarar verme ve Kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından 9 yıl 4 aydan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Her iki şüpheli önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacaklar.