Bıçakla girdiği marketten kasadaki 6 bin 500 TL'yi aldı; O anlar kamerada | Video
YALOVA'da, yüzüne kadın çorabı geçiren A.C. (41) bıçakla girdiği markette kasiyerleri tehdit edip, kasadaki 6 bin 500 TL'yi alıp kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası yakalanan ve sorgusunda, Kiramı ödeyemediğim için yaptım. Pişmanım diyen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
6 SAAT ÖNCE GÖZLEM YAPMIŞ
Çalışanların ihbarıyla adrese gelen Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 28 ayrı iş yeri ve evin güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelinin, soygundan 6 saat önce olay yerine geldiği ve çevreyi gözetlediği tespit edildi.
Polis, olaydan sonra kaçarken üzerindeki kıyafetleri değiştirip minibüse binen şüphelinin Tavşanlı ilçesine giden A.C. olduğunu belirledi. Operasyonla evinde yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Sorgusunda suçunu itiraf eden A.C., Kiramı ödeyemediğim için soygun yaptım. Pişmanım dedi. Mahkemeye çıkartılan A.C. adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.
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