Bıçaklı saldırgan polisin tek hamlesiyle etkisiz hale getirildi | Video 16.04.2024 | 11:08 Denizli’de cadde ortasında tartıştığı şahsa bıçakla saldıran şahıs devriye sırasında olay yerinden geçen yunus timlerinin etkili hamlesiyle etkisiz hale getirildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Pamukkale ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.Ö, ile kimliği henüz öğrenilemeyen kişilerle aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. A.Ö, tartıştığı kişilere bıçakla saldırmak istedi. Yanındaki bıçakla tartıştığı kişilerin üzerine giden A.Ö'yü o sırada cadde üzerinde devriye gerçekleştiren motorize yunus timleri fark etti. Karşısında yunus timlerini gören A.Ö., bıçağı hemen yere atarken, yunus timleri ise şahsı tek hareketle etkisiz hale getirdi.Olay anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde A.Ö'nün tartıştığı kişilerin üzerine doğru koştuğu ve bir bıçak darbesi salladığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise bir esnafın sopa yardımıyla ayırmaya çalıştığı sırada yunus timlerinin koşarak gelmesini gören A.Ö, elindeki bıçağı yere atıyor. Polis memuru ise tek hamleyle A.Ö'yü etkisiz hale getirdiği dikkatlerden kaçmadı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.