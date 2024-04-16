Bıçaklı saldırgan polisin tek hamlesiyle etkisiz hale getirildi | Video
Denizli’de cadde ortasında tartıştığı şahsa bıçakla saldıran şahıs devriye sırasında olay yerinden geçen yunus timlerinin etkili hamlesiyle etkisiz hale getirildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde A.Ö'nün tartıştığı kişilerin üzerine doğru koştuğu ve bir bıçak darbesi salladığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise bir esnafın sopa yardımıyla ayırmaya çalıştığı sırada yunus timlerinin koşarak gelmesini gören A.Ö, elindeki bıçağı yere atıyor. Polis memuru ise tek hamleyle A.Ö'yü etkisiz hale getirdiği dikkatlerden kaçmadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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