Bilecik'te doğada dolaşan ayı fotokapana yakalandı | Video

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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde biyoçeşitliliği gözetleme amacıyla doğaya kurulan fotokapanlar sayesinde birçok yaban hayvanı görüntüleniyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri kentte hayvan biyoçeşitliliğini gözlemlemek için doğada birçok noktaya fotokapan yerleştirdi. Fotokapana, son olarak geçtiğimiz günlerde ormanlık alanda dolaşan ve su içtiği görülen bir ayı yakalandı.