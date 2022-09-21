Bin 200 rakımdaki cam terastan eşsiz manzara keyfi böyle görüntülendi | Video

Çankırı'da, bin bin 200 metre rakımdaki kaleye yapılan cam seyir terası, vatandaşlara adrenalin eşliğinde eşsiz manzarayı izleme fırsatı sunuyor. Çankırı kent merkezini kuşbakışı izleme imkanı sağlayan cam seyir terası vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Çankırı'da bin 200 metre rakımda bulunan Çankırı Kalesi'nde 2017 yılında inşa edilen cam seyir terası, kentin eşsiz manzarası ve günbatımını izlemek isteyen vatandaşlara keyifli anlar sunuyor. Zeminden yaklaşık 100 metre yüksekte bulunan cam seyir terası, vatandaşların adrenalin yaşamasını sağlıyor. her gün yüzlerce vatandaşın ziyaret ettiği cam seyir terasından Çankırı il merkezi de kuşbakışı izlenebiliyor. Güvenlik önlemleri eşliğinde 80 santimetre kalınlıktaki cam üzerinde yürüme fırsatı bulan vatandaşlar, o anları cep telefonları ile ölümsüzleştiriyor.Cam seyir terasını ziyaret ederek güzel bir deneyim yaşadığını söyleyen Zeynep Yaren Koçak, "Benim için çok ayrı deneyimdi, çok güzeldi. Çankırı'ya bir bütün olarak bakmak çok hoşuma gitti. Aileler, öğrenciler için çok güzel bir yer" dedi.Ahmet Korkmaz isimli vatandaş ise Çankırı'nın en sevdiği noktalarından birisinin cam seyir terası olduğunu belirterek, "İl merkezinde gezerken insanlar zaten karınca gibi, en fazla sağını solunu görüyorlar. Ama seyir terasına geldikleri zaman kuş bakışı Çankırı'nın harika ve güzel manzarasını izleyebiliyorlar. Çankırı'nın en çok tuz mağarası ve cam seyir terasını seviyorum. Cam seyir terasından baktığınız zaman insanın ufkunu açıyor. Aynı zamanda temiz bir oksijen almanızı sağlıyor. Yakında ve uzakta olan herkesi Çankırı'yı görmeye bekliyoruz" diye konuştu.Çankırı'ya Ankara'dan gelen ve cam seyir terasını ziyaret eden Mücahit Özdemir ise, "Ankara'dan geliyorum. Cam terasa çıktım, güzel bir duygu. Çankırı'ya kazandırılmış en güzel şey. Siz de gelin görüp gezebilirsiniz. Her yer ayaklarınızın altında. Güzel bir manzarası var" şeklinde konuştu.