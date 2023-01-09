Video Yaşam Bingöl'de JAK Timlerinden gerçeği aratmayan tatbikat | Video
Bingöl'de JAK Timlerinden gerçeği aratmayan tatbikat | Video

Bingöl'de JAK Timlerinden gerçeği aratmayan tatbikat | Video

09.01.2023 | 14:16

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Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı (JAK) timi ekipleri, Hesarek Kayak Merkezinde arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

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Jandarma Komutanlığı, Haserek Kayak Merkezinde çığ, deprem gibi doğal afetlerde arama-kurtarma faaliyetlerini yürütmek, olumsuz hava ve arazi koşullarında yaralıları tahliye etmek, meydana gelebilecek olası mahsur kalma, kaza gibi olaylarda ilk müdahalenin yapılması için Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına bağlı 1 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi geçici olarak görevlendirildi.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi Hesarek Kayak Merkezinde 05 Ocak 2023 günü telesiyejden kurtarma ve arazide kaybolan vatandaşı bulma tatbikatı gerçekleştirdi.

Senaryo gereği telesiyejin arızalanması sonucu vatandaşın telesiyejde mahsur kalarak donma tehlikesi ile karşı karşıya kalması olayı Jandarma Arama Kurtarma Timlerine bildirildi. Jandarma Arama Kurtarma Timince olay yerine gidilerek mahsur kalan vatandaşın halatlar yardımıyla emniyetli bir şekilde telesiyejden tahliyesi sağlandı. Tahliye edilen vatandaşın 112 sağlık ekiplerine yönlendirilmesi sonucu tatbikat sona erdi.

Bir diğer senaryo olan yoğun kar ve sis nedeniyle arazide kaybolan vatandaşı arama tatbikatı da başarıyla gerçekleştirildi. Jandarma Arama Kurtarma Köpeği 'Abalı' da tatbikata katıldı. 'Abalı' kaybolan ve soğuktan donmak üzere olan vatandaşı hemen tespit etti. Ekipler tarafından ilk müdahalenin ardından sedyeye alınan kişi, bulunduğu yerden kurtarıldı.

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