“Bir Anadolu Şenliği” coşkusu Tunceli’de türkülerle başladı! | Video

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirdiği “Bir Anadolu Şenliği”, Tunceli de tüm coşkusuyla başladı. Şenliğin ilk gününde Tuncelililer, Oğuz Aksaç ve Gülten Benli’nin seslendirdiği türkülerle unutulmaz bir gece yaşadı.