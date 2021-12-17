Video Yaşam Bir tır dolusu kaçak makaron ele geçirildi | Video
Bir tır dolusu kaçak makaron ele geçirildi | Video

Bir tır dolusu kaçak makaron ele geçirildi | Video

17.12.2021 | 11:15

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından TEM otoyolunda durdurulan bir Tır’ın dorselerinden 14 milyon 300 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından, alınan duyum ve yapılan çalışmalar sonucu, takibe alınan bir TIR TEM Otoyolu üzeri İzmit İlçesinde durduruldu. TIR'ın dorselerinde gerçekleştirilen aramada 14 milyon 300 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetegötürülen TIR şoförünün, tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

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