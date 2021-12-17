Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:37
Son dakika haberi: İstanbul'da PKK operasyonu! 26 kişi yakalandı 17.12.2021 | 11:43
01:21
Başkentte 1 ton 150 kilogram tütün ele geçirildi | Video 17.12.2021 | 11:22
01:41
Bir tır dolusu kaçak makaron ele geçirildi | Video 17.12.2021 | 11:15
00:55
Uyuşturucu satıcılarının evlerinden çıkanlar şoke etti | Video 17.12.2021 | 11:15
01:03
Adana'da 8 hırsızlık şüphelisi yakalandı | Video 17.12.2021 | 10:29
01:14
Uçurumdan yuvarlanan otomobil vinç yardımıyla kurtarıldı | Video 17.12.2021 | 10:38
02:55
02:55
03:02
Dünyada nesli tükeniyor, Bursa'da nüfusu artıyor | Video 17.12.2021 | 10:51
01:24
Satıp piyasaya süreceklerdi! Oto tamircisinde ele geçirildi | Video 17.12.2021 | 10:50
13:22
13:22
Müge Anlı 17 Aralık Cuma Tamamı Tek Parça izle! 17.12.2021 | 12:38
02:06
Otomobil hırsızlarının yeni yöntemi kamerada | Video 17.12.2021 | 10:15
05:24
02:17
Ardahan güne karla uyandı | Video 17.12.2021 | 10:07
01:15
Bursa’da kar yağışıyla aç kalan domuz sürüleri şehir merkezine indi | Video 17.12.2021 | 10:07
01:00
05:15
Esenyurt'ta yabancı uyrukluların bıçaklı kavgası kamerada | Video 17.12.2021 | 09:47
00:21
Takside gidiş - dönüş tartışması kameralara yansıdı Bifro 17.12.2021 | 09:48
03:24
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı | Video 17.12.2021 | 09:29
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından TEM otoyolunda durdurulan bir Tır’ın dorselerinden 14 milyon 300 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından, alınan duyum ve yapılan çalışmalar sonucu, takibe alınan bir TIR TEM Otoyolu üzeri İzmit İlçesinde durduruldu. TIR'ın dorselerinde gerçekleştirilen aramada 14 milyon 300 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetegötürülen TIR şoförünün, tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.