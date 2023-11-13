Birçok kişiyi dolandırarak mağduriyet oluşturan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
Eskişehir merkezli olarak Bolu ve Zonguldak’ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, çeşitli bahanelerle kredi kullandırdıkları birçok kişiyi 2 milyon TL dolandırdıkları iddiası ile yakalanan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Gözaltına alınan ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçu çerçevesinde adliyeye sevk edildi.
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