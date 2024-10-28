Bitlis'te sürü halinde dolaşan ayılar yiyecek için araçlara saldırdı!
Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçe sınırları içinde bulunan Nemrut Krater Gölü civarında doğal yaşamlarını sürdüren ayılar aç kalınca araçlara saldırmaya başladı.
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