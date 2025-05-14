Video Yaşam Bodrum'da deniz yatağı, sürat teknesine çarptı: 3 yaralı | Video
Bodrum'da deniz yatağı, sürat teknesine çarptı: 3 yaralı | Video

Bodrum'da deniz yatağı, sürat teknesine çarptı: 3 yaralı | Video

14.05.2025 | 08:27

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, su sporu yapılan alanda, deniz yatağının sürat teknesine çarpması sonucu meydana gelen kaza neticesinde Polonya uyruklu 3 turist yaralandı. Turistlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza anı görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, öğle saatlerinde Bodrum'daki lüks bir otelin önünde bulunan su sporları alanında gerçekleşti. Su sporları işletmesine ait bir sürat teknesi tarafından çekilen deniz yatağı, parkur iskelesinde bağlı başka bir sürat teknesine hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle deniz yatağındaki turistler savrularak teknelere çarptı.

Kaza neticesinde Kamil A.B. (46), Kawa D. (36) ve Kaim J.H. (47) isimli turistler yaralandı. Kamil A.B.'nin Bodrum Acıbadem Hastanesi yoğun bakım servisinde olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Diğer iki turistin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazanın ardından, tekneyi kullanan 56 yaşındaki H.I. gözaltına alındı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, kaptanın ani ve kontrolsüz manevra yaptığı ve bunun da kazaya yol açtığı tespit edildi. Yaralı turistlerin şikayetçi olması üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da tarihi eser operasyonu: Osmanlı dönemine ait kağıt paralar ele geçirildi | Video 04:38
Bursa’da tarihi eser operasyonu: Osmanlı dönemine ait kağıt paralar ele geçirildi | Video 14.05.2025 | 12:21
Düzce’de feci kaza! Virajı alamadı, 50 metreden şarampole uçtu | Video 03:06
Düzce'de feci kaza! Virajı alamadı, 50 metreden şarampole uçtu | Video 14.05.2025 | 12:18
Konya merkezli 3 ilde ehliyet operasyonu: 12 gözaltı | Video 01:29
Konya merkezli 3 ilde ehliyet operasyonu: 12 gözaltı | Video 14.05.2025 | 11:38
Gaziantep’te 3 bin 127 adet sikke ele geçirildi | Video 00:25
Gaziantep’te 3 bin 127 adet sikke ele geçirildi | Video 14.05.2025 | 10:51
İstanbul merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 8 gözaltı | Video 01:07
İstanbul merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 8 gözaltı | Video 14.05.2025 | 10:49
Adana’da kilolarca esrar, bonzai ve binlerce hap ele geçirildi: 55 tutuklama | Video 01:39
Adana'da kilolarca esrar, bonzai ve binlerce hap ele geçirildi: 55 tutuklama | Video 14.05.2025 | 10:39
Kurs merkezinde dehşet anları! Sınıfa girip öğrenciye saldırdı | Video 03:02
Kurs merkezinde dehşet anları! Sınıfa girip öğrenciye saldırdı | Video 14.05.2025 | 09:55
Siverek’te öğrenci servisi tıra çarptı: 6 yaralı | Video 01:26
Siverek'te öğrenci servisi tıra çarptı: 6 yaralı | Video 14.05.2025 | 09:34
Boşanma aşamasındaki eş bir kayınbiraderini öldürdü, birini de ağır yaraladı | Video 01:04
Boşanma aşamasındaki eş bir kayınbiraderini öldürdü, birini de ağır yaraladı | Video 14.05.2025 | 09:13
Akdeniz’deki 6 büyüklüğündeki deprem Muğla’da hissedildi | Video 01:42
Akdeniz'deki 6 büyüklüğündeki deprem Muğla'da hissedildi | Video 14.05.2025 | 08:27
Bodrum’da deniz yatağı, sürat teknesine çarptı: 3 yaralı | Video 01:50
Bodrum'da deniz yatağı, sürat teknesine çarptı: 3 yaralı | Video 14.05.2025 | 08:27
15 yaşındaki genç, husumetlilerinin silahlı saldırısına uğradı! O anlar kamerada | Video 00:13
15 yaşındaki genç, husumetlilerinin silahlı saldırısına uğradı! O anlar kamerada | Video 14.05.2025 | 08:19
Kırıkkale’de silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı | Video 01:30
Kırıkkale'de silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı | Video 14.05.2025 | 08:19
Tutuklanan metrobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı | Video 06:34
Tutuklanan metrobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı | Video 13.05.2025 | 15:05
Minguzzi’nin ailesini tehdit eden suça sürüklenen çocuklar hakkında iddianame hazırlandı | Video 06:36
Minguzzi’nin ailesini tehdit eden suça sürüklenen çocuklar hakkında iddianame hazırlandı | Video 13.05.2025 | 15:04
Motosikletli şov pahalıya patladı: Ehliyeti iptal edildi, 19 bin TL ceza kesildi | Video 00:50
Motosikletli şov pahalıya patladı: Ehliyeti iptal edildi, 19 bin TL ceza kesildi | Video 13.05.2025 | 15:04
Çanakkale’deki kazada yeni detaylar! Dehşet kamyonunun suç dosyası kabarık | Video 00:53
Çanakkale'deki kazada yeni detaylar! Dehşet kamyonunun suç dosyası kabarık | Video 13.05.2025 | 14:24
Carlos geçit vermedi: Dorsede 115 kilo skunk ele geçirildi | Video 00:44
"Carlos" geçit vermedi: Dorsede 115 kilo skunk ele geçirildi | Video 13.05.2025 | 12:35
Alkollü sürücü, polise ’Beni döv’ diye yalvardı | Video 01:23
Alkollü sürücü, polise 'Beni döv' diye yalvardı | Video 13.05.2025 | 12:35
1795 yolcu, 729 mürettebatlı dev kruvaziyer Alanya Limanı’na demir attı | Video 03:32
1795 yolcu, 729 mürettebatlı dev kruvaziyer Alanya Limanı'na demir attı | Video 13.05.2025 | 12:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY