Bodrum'da tekne yangını | Video
Muğla'nın Bodrum ilçesi Gündoğan Koyu'nda, demirli bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tekne kısa sürede alev topuna dönerken, içeride bulunan 1 kişi çevredeki botlar yardımıyla kurtarıldı.
Bodrum'da tekne yangını | Video 18.08.2025 | 15:39
