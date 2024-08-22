Bolu Dağı'ndaki feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi 22.08.2024 | 17:50 Bolu Dağı'nda TIR'ın bariyeri aşarak geçtiği karşı şeritte otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, öğle saatlerinde D-100 Karayolu Bolu Dağı Düzce geçişi Darıyeri Hasanbey mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan Hasan K.(53) idaresindeki 34 FSY 454 plakalı TIR, frenlerinin boşalması sonucu İstanbul istikametinden Ankara istikametine geçti. Karşı şeritten gelen 34 JBZ 03 plakalı otomobile çarparak sürüklenmesine sebep olan TIR, ardından takla attı. Feci kazada otomobil kağıt gibi ezildi.



Otomobilde bulunan 3 kişiden Mustafa Mildan(64) ile Filiz Mildan(38) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan TIR sürücüsü Mustafa K. ile Serkan Mildan(39) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Hastanede tedavi altına alınan Serkan Mildan'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği, tır sürücüsü Hasan K.'nın ise yoğun balımdaki tedavisinin devam ettiği bildirildi.



Kazaya ilişkin Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.