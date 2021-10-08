Boncuk tabancasıyla market gasp ettiler | Video

İstanbul Çekmeköy’de bir markete kapanmasına 10 dakika kala giren iki gaspçı içerde çalışan kadın kasiyere ve reyon görevlisine silah çekip kasadaki 15 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri gaspçı iki kardeşi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Erdi Ç. (33) ve Ersin Ç. (30) ile birlikte olayda kullandıkları tespit edilen boncuk tabanca ve 4 bin 330 lira para ele geçirildi.

İstanbul Çekmeköy'de bir markete kapanmasına 10 dakika kala giren iki gaspçı içerde çalışan kadın kasiyere ve reyon görevlisine silah çekip kasadaki 15 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri gaspçı iki kardeşi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Erdi Ç. (33) ve Ersin Ç. (30) ile birlikte olayda kullandıkları tespit edilen boncuk tabanca ve 4 bin 330 lira para ele geçirildi.



Çekmeköy Kirazlıdere Mahallesi Burçak Sokakta bulunan bir markete kapanma saatine 10 dakika kala gelen iki kar maskeli gaspçı görevlilere silah ve bıçak çekerek kasadaki 15 bin lirayı alıp yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine hemen markete giden polis ekipleri kasiyer G.C. 'nin ifadesine başvurdu. Yaşadığı korku dolu anları polise anlatan kasiyer, gaspçıların silah çekip paraları istediğini ve aldıktan sonra hızla kaçtıklarını söyledi.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, iki gaspçının adresini tespit etti. İki kardeş oldukları iddia edilen gaspçılar olaydan kısa süre sonra evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 4 bin 330 lira para ile olayda kullandıkları değerlendirilen boncuk tabancası da ele geçirildi.



BONCUK TABANCA İLE GASP ETMİŞLER

Gaspçıların marketi boncuk tabancasıyla soydukları ortaya çıktı. Şüpheliler Erdi Ç. ve Ersin Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.