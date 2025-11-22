Video Yaşam Bozdoğan'da orman yangını | Video
Bozdoğan'da orman yangını | Video

Bozdoğan'da orman yangını | Video

22.11.2025 | 16:08

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

