Video Yaşam "Bu bayram yaşlılarınızı ziyaret edin, onlara doya doya sarılın"

"Bu bayram yaşlılarınızı ziyaret edin, onlara doya doya sarılın"

22.04.2022 | 08:59

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İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, SABAH TV için Sabah Sağlık Editörü Didem Seymen'in sorularını yanıtladı. Memişoğlu, 'Artık pandemi konuşmayacağız, pandemi kelimesi hep aklımızda olsun, korunalım ama korkmayalım" dedi.

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Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Bu bayram sevdiklerimize sarılalım mı, yaşlılarımızı ziyaret edelim mi? Yoksa bir bayram daha mı sabredelim?" sorusuna ise şu yanıtı vererek yüreklere su serpti:

"Yaşlılarımız aşılandı. Onlar zaten çok dikkat etti. Bizim onlarla vakit geçirmemiz gerekli, onlardan öğreneceğimiz çok şey var. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz ama öleceğiz. Yaşlılarımızı ziyaret etmeliyiz, onların deneyimlerinden, yaşam tecrübelerinden dersler çıkarmalıyız, çocuklarımız onlarla vakit geçirmeli, sohbet etmeli. O yüzden bu bayramı, bayram gibi geçirin. Sevdiklerinize sarılın. Yaşlılarınızı ziyaret edin, ellerini öpün. Artık pandemi kelimesinden korkmayın ama hep önlem alın. Gripseniz, hastaysanız maskenizi takın; sevdiklerinize zarar vermeyin. İyi beslenin, hareketli olun, alkol ve sigaradan uzak durun, hastalıklardan korunun. Aşı ve maskenin ne kadar koruyucu olduğunu biliyoruz. Bu pandemi bitip başka pandemiler gelse de onlarla da savaşırız. Artık bulaşıcı hastalıklarla mücadeleyi öğrendik. Toplumda sağlık kültürü oluştu."

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