Video Yaşam Bugüne kadarki en büyük yakalama! Muz kolilerinde tam 1 ton kokain yakalandı | Video

Bugüne kadarki en büyük yakalama! Muz kolilerinde tam 1 ton kokain yakalandı | Video

Bugüne kadarki en büyük yakalama! Muz kolilerinde tam 1 ton kokain yakalandı | Video
16.06.2021 | 11:06

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Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ortak çalışmasıyla yapılan 15 günlük takip sonucunda 1 ton kokain ele geçirildi.

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Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ortak çalışmasıyla yapılan 15 günlük takip sonucunda bugün 1 ton kokain ele geçirildi.

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