Bugüne kadarki en büyük yakalama! Muz kolilerinde tam 1 ton kokain yakalandı | Video

Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ortak çalışmasıyla yapılan 15 günlük takip sonucunda 1 ton kokain ele geçirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ortak çalışmasıyla yapılan 15 günlük takip sonucunda bugün 1 ton kokain ele geçirildi.