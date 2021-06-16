Bugüne kadarki en büyük yakalama! Muz kolilerinde tam 1 ton kokain yakalandı | Video
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Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ortak çalışmasıyla yapılan 15 günlük takip sonucunda 1 ton kokain ele geçirildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ortak çalışmasıyla yapılan 15 günlük takip sonucunda bugün 1 ton kokain ele geçirildi.