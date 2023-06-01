Video Yaşam Bulduğu 640 bin TL’lik çeki sahibine ulaştırmak için dedektif gibi iz sürdü, "İnsanlık ölmemiş" dedirtti | Video
Bulduğu 640 bin TL’lik çeki sahibine ulaştırmak için dedektif gibi iz sürdü,

Bulduğu 640 bin TL’lik çeki sahibine ulaştırmak için dedektif gibi iz sürdü, "İnsanlık ölmemiş" dedirtti | Video

01.06.2023 | 11:00

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yol kenarında bulduğu cüzdanda 320’şer bin liralık 2 adet çek, çok sayıda kredi kartı olduğunu gören Özhan Günbakan, uzun uğraşlar sonucunda sahibine ulaşıp teslim etti. Cüzdanına ve çeklere kavuşan Durdane Yaman, 30 yıllık evliliğinde tüm birikimlerinin bu çekler olduğunu, kaybettiğinde dünyasının karardığını belirterek “demek ki insanlık ölmemiş” dedi.

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Olay, 29 Mayıs günü akşam saatlerinde İbrahim Sözen Caddesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre; motosikletle arkadaşını evine bırakmak için yola çıkan Özhan Günbakan, yağmurun şiddetini artırması nedeniyle kapalı olan bir marketin önüne sığındığında yerdeki cüzdan dikkatini çekti. Motosikleti durdurup cüzdanı alan Özhan Günbakan, cüzdanı alıp Hisar Caddesindeki açmak için hazırlık yaptığı işyerine geldi. Cüzdanda 2 adet 320'şer bin TL'lik toplam 640 bin TL'lik çek ve çok sayıda kredi ve banka kartı olduğunu gören Özhan Günbakan, cüzdandaki ehliyetten yola çıkarak cüzdanın sahibini aramaya koyuldu. Uzun uğraşlar sonunda 1 gün sonra cüzdanın sahibine ulaşıp cüzdanını eksiksiz olarak teslim etti.

"BUGÜN GÖRDÜM Kİ İNSANLIK ÖLMEMİŞ"
Cüzdanına kavuşan Durdane Yaman, arkadaşıyla birlikte Pazar akşamı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi nedeniyle kutlama turuna çıktıklarını, Cumhuriyet Meydanından dönerken İmam Hatip Lisesi kavşağına geldiğinde cüzdanının olmadığını fark ettiğini belirterek "O an dünya başına yıkıldı. Cüzdanda 30 yıllık evliliğimizdeki tüm birikimimiz olan 640 bin liralık çek vardı. Ölseydim daha iyi olurdu diye düşündüm. Bugün akşam gelen telefon bana dünyayı yeniden verdi. Cüzdanımı kardeşim bulmuş ve bize ulaşıp teslim etti. Şu an mutluluğumu anlatamam. Artık Özhan bizim kardeşimiz. Allah ondan razı olsun. Her zaman Allah iyi insanlarla karşılaştırsın diye dua ederdim. Allah'ım duamı kabul etti. Bugün gördüm ki insanlık ölmemiş" dedi.

"ABLAMIN MUTLULUĞUNU GÖRÜNCE BEN ONDAN DAHA FAZLA MUTLU OLDUM"
Cüzdanı pazartesi akşamı bulduğunu ve sahibini bulabilmek için çok çaba harcağını belirten Özhan Günbakan "Şu an ablamın mutluluğunu görünce ben ondan daha fazla mutlu oldum. Allah kimsenin boğazından haram lokma geçirmesin. Bu paranın hangi şartlarda nasıl kazanıldığını çok iyi bilen birisiyim. Allah ağız tadıyla yedirmeyi nasip etsin. Ben insanlık görevimi yaptım" dedi.

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