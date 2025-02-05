Bülent Cihantimur'un kendisini yanlış operasyon sonucu felç bıraktığını iddia eden hasta konuştu | Video 05.02.2025 | 10:19 İstanbul Eyüpsultan'da yaşayan 27 yaşındaki Z.T. isimli kadın, Doktor Bülent Cihantimur tarafından 2022’de gerçekleştirilen kalça büyütme operasyonu sonrası 2 bacağından felç kaldığını iddia etti. Konuya ilişkin konuşan kadın, "Bülent Cihantimur yüzünden ömür boyu pillere mahkum bırakıldım, bir katil tutsaydım ya da biriyle bir kavga etseydim bana bu kadar zarar vermezdi" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'de Doktor Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu T.C., seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı. Kazanın ardından anne Eylem Tok, oğlu T.C.'yi olay yerinden kaçırmıştı. ABD'ye kaçtıkları ortaya çıkan anne ve oğulun Türkiye'ye iadesine ilişkin dava sürerken, baba Bülent Cihantimur hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

İstanbul Şişli'de bulunan hastaneden 27 yaşındaki Z.T., Doktor Bülent Cihantimur tarafından 2022'de kalça büyütme operasyonu sonrası felç kaldığını iddia etti. Z.T.'nin Aralık 2024'te Bülent Cihantimur ile uzlaşmaya gitmek için Arabuluculuk Merkezi'ne başvurduğu ancak tarafların müzakereler sonucunda Tüketici Dava Şartı Arabuluculuk kapsamında-Eser Sözleşmesinden (Ayıplı Hizmetten) Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat hususunda anlaşmaya varamadıkları öğrenildi.

"HASTANEDE YATTIĞIM SÜREDE HUKUKA AYKIRI BİR ŞEKİLDE BEN İLAÇLARIN VE NARKOZUN ETKİSİNDEYKEN EVRAK İMZALATTILAR"

Konuya ilişkin açıklama yapan Z.T., "2022 yılında 10 bin dolar karşılığında Bülent Cihantimur'un yanında kalça büyütme operasyonuyla ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyattan önce tüm tetkikler yapıldı. Daha önce bir sağlık problemim yoktu. Gözlerimi açtım iki bacağımı hissetmiyorum. Ölümcül ağrılar içerisindeydim. Bunun sebebini bilmiyordum daha sonradan öğrendim tamamen doktor hatası. Bülent Cihantimur'un hatası. Deri altına koyulması gereken silikon kas altına koyulduğu için iki bacağımda da ağır siyatik hasarından kaynaklı felç geçirdim. 15 gün Cihantimur'un hastanesinde yattım. Daha sonra benim kalçamdaki silikonu çıkardılar. Çünkü hastane raporlarında silikonları takmaya devam edersem hayatımın sonuna kadar felçli bir şekilde hayatıma devam edecektim. Silikonu çıkardıktan sonra beni hastaneden attılar. Hastanede yattığım sürede hukuka aykırı bir şekilde ben ilaçların ve narkozun etkisindeyken evrak imzalattılar. Bu evrak Bülent Cihantimur'dan şikayetçi olmamam, onun adını hiçbir yerde geçirmeyeceğime dair ve hiçbir mahkemeye başvurmamam içinmiş" dedi.

"BÜLENT CİHANTİMUR YÜZÜNDEN ÖMÜR BOYU PİLLERE MAHKUM BIRAKILDIM, BİR KATİL TUTSAYDIM YA DA BİRİYLE BİR KAVGA ETSEYDİM BANA BU KADAR ZARAR VERMEZDİ"

Ameliyatın ardından altıncı ayda sol bacağındaki felç durumunun iyileştiğini söyleyen Z.T. açıklamasının devamında, "Asıl problem sağ bacağımda olduğu için şu an ikinci yılımdayım ve bu iki yıla rağmen hala iyileşmedi ve ben omurgamda ömür boyu pile mahkum bırakıldım. Bu piller neredeyse servet değerinde ve fiyatı 1 buçuk milyon lira. Her 5, 6 yılda bir bu pillerimin sökülüp takılması gerekiyor. Bülent Cihantimur yüzünden ömür boyu pillere mahkum bırakıldım. Bileklerimde felç ve düşük ayak sendromu kaldı. Ölümcül ağrılarla yaşamak zorundayım. 9 kere ameliyat oldum. Bunlardan 6'sı omurga 3'ü de bacaklarımdan. Fizik tedavi uygulandı bu gördüğünüz halim benim son iki yıldaki en iyi halim. Benim omurgamdan enseme kadar kablolar var kalçamda cihaz var. Bülent Cihantimur'un elini kolunu sallayarak özgürce sokaklarda dolaşmasını istemiyorum. Benim gibi birçok mağdur var. Kendisinin çok kötü bir sicili var. Ben kendisini televizyonda görmüştüm. 10 bin dolar karşılığında ben bu operasyonu oldum. Daha önce böyle bir girişimde bulunmadım. Kendisinin çok iyi bir doktor olduğunu düşünerek bu rakamları verdim. Ben bir katil tutsaydım ya da biriyle bir kavga etseydim bana bu kadar zarar vermezdi" ifadelerini kullandı.