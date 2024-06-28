Burdur’da çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı | Video
Burdur’un Yeşilova ilçesinde aileler arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanırken yaralılardan birinin durumu ciddiyetini koruyor.
V.K. ve B.T.'yi bıçaklayan M.Y. ise polis ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan aldığı bıçak darbeleri ile çok fazla kan kaybeden ve durumu ağır olan V.K. ameliyata alınırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Konu ile ilgili kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından M.Y. hakkında soruşturma başlatıldı.
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