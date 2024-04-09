Bursa'da 3 kişinin yaralandığı feci kaza saniye saniye kameraya yansıdı | Video
Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana gelen kazada minibüs ile kamyonetin çarpıştığı anlar bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı; kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza yerine 112 ve polis ile itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücüler ile yolcu ekiplerce kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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