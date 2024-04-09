Bursa'da 3 kişinin yaralandığı feci kaza saniye saniye kameraya yansıdı | Video 09.04.2024 | 08:49 Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana gelen kazada minibüs ile kamyonetin çarpıştığı anlar bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı; kazada 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza saat 08.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Paşaören ile Hicran sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Paşaören Sokak'ta seyreden sürücü Yusuf Ç. (30) yönetimindeki kamyonet Hicran Sokak'tan çıkan sürücü İsmail D. (21) yönetimindeki minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi, minibüs askıda kaldı. Kaza sonucu sürücüler ile minibüsteki yolcu Faruk Ç. (32) yaralandı.Kaza yerine 112 ve polis ile itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücüler ile yolcu ekiplerce kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.