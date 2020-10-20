Video Yaşam Bursa'da makas atarken kaza yapan otomobil alev aldı | Video

Bursa'da makas atarken kaza yapan otomobil alev aldı | Video

Bursa'da makas atarken kaza yapan otomobil alev aldı | Video
20.10.2020 | 09:12

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Bursa'da 'makas' atarak ilerleyen otomobil önce seyir halindeki bir araca çarptı, ardından da elektrik direğine çarparak yandı. Alev alev yanan otomobilde bulunan 5 kişi yaralanırken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Bursa-İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Emre P. idaresindeki 16 KCP 17 plakalı otomobil Bursa'dan İzmir istikametine seyir iddiaya göre 'makas' atarak ilerlerken sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce aynı istikamette seyreden G.B. idaresindeki 16 ZY 275 plakalı otomobile sol taraftan çarptı, ardından da elektrik direğini devirerek yoldan çıktı. Yol kenarında bulunan otoparka düşen otomobil yanmaya başladı. Yanan otomobilde bulunan sürücü Emre P., M.P., H.P, A.G., A,Ç., çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederken, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri olası bir kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alırken kaza nedeniyle Bursa-İzmir yolunda araç trafiği yaşandı.


Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yol temizleme çalışmasının ardından Bursa-İzmir yolunda trafik normal seyrine dönerken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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