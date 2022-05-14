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OTOMATİK OYNAT
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Bağcılar'da binanın çatı katında yangın! | Video 14.05.2022 | 11:17
03:51
Şampiyonluk gelince saçlarını bordo maviye boyattı | Video 14.05.2022 | 11:03
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Motosikletlinin bisiklete çarptığı kaza kamerada | Video 14.05.2022 | 10:25
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Büyükada'da denize düşen sağlık çalışanı ağır yaralandı | Video 14.05.2022 | 10:28
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Tuz Gölü'ne göç eden flamingoların renkli yolculuğu | Video 14.05.2022 | 10:29
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Dükkan önünde çalışır halde duran aracı böyle çaldı | Video 14.05.2022 | 10:35
02:14
Gözü dönen adam husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu | Video 14.05.2022 | 09:21
04:10
Adana’da organize suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı | Video 14.05.2022 | 09:18
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Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video 14.05.2022 | 09:55
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Polisten kaçtılar, kaza yapınca böyle yakalandılar! O anlar kamerada | Video 14.05.2022 | 09:41
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Pakistan’da aşırı sıcaktan bunalan filler banyo yaptı | Video 13.05.2022 | 17:45
02:54
Tartıştığı husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 ölü 1 yaralı | Video 13.05.2022 | 17:03
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Isparta'da sürücü park halindeki araca vurup kaçtı! O anlar kamerada | Video 13.05.2022 | 16:46
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Yakalanacağını anlayınca kendisini 10. kattan boşluğa bıraktı | Video 13.05.2022 | 15:04
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Siirt’te bir araçta 6 kilogram eroin ele geçirildi | Video 13.05.2022 | 15:53
BÜYÜKADA İskelesi'nde denize düşen deniz ambulansı personeli, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren personelin durumunun ağır olduğu öğrenildi.