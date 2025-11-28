Video Yaşam Büyükçekmece'de boşanma davası sonrası bıçaklı kavga: 1 yaralı | Video
28.11.2025 | 14:58

İstanbul Büyükçekmece’de boşama davası sonrası adliye önünde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, saat 10.15 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Ekinonba Mahallesi'nde 6'ncı Aile Mahkemesinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma davasından çıkan Saadettin Y.(57) ve Gülten Y.(30) arasında tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının dahil olduğu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada taraflar birbirine girerken, Gülten Y.'in erkek kardeşi Ufuk Ü.(41) bacağından bıçakla yaralandı. Taraflar, polis ekiplerinin müdahalesiyle dağıtılırken, Mehmet Y.(41) isimli şüpheli suç aletiyle beraber gözaltına alındı. Yaralanan Ufuk Ü.'nün hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken kavgaya karışan taraflar polis tarafından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

