Büyükçekmece’de sözlü tartışma silahlı kavgaya döndü: 1 yaralı

Büyükçekmece’de iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi silahla ayağından vurularak yaralandı. Şüpheli şahıs olay yerinden kaçarken polis tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.