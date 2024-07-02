Caddeden karşıya geçen yayalara motosiklet çarptı: 1'i ağır 3 yaralı | Video
Eskişehir'de caddenin karşısına geçen yayalara motosikletin çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere sevk etti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan M.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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