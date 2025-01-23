Çağırdığı şahsı, 3 erkek arkadaşıyla gasbetti! O anlar kamerada | Video
Isparta'da meydana gelen gasp ve hırsızlık olayında 4 şüpheli tutuklandı. Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
4 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLEREK YAKALANDI
Polis, yapılan incelemeler sonucu; Merve D. (24), Ahmet Y. (31), Arif T. (24) ve Can T. (34) isimli şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler hakkında yapılan operasyon sonucunda 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, olay esnasında kullanılan kurusıkı tabanca, pompalı tüfek ve ayrıca uyuşturucu madde ele geçirildi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
4 şüpheli, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla tutuklanarak adli işlemleri yapılmak üzere cezaevine gönderilirken, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde ise kırmızı bir araçtan inen 4 şahsın gasp yaptığı anlar yer aldı.
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