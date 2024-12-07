Video Yaşam Çaldıkları otomobili parçalamakla tehdit edip, sahibinden 1 milyon TL aldılar
Çaldıkları otomobili parçalamakla tehdit edip, sahibinden 1 milyon TL aldılar

Çaldıkları otomobili parçalamakla tehdit edip, sahibinden 1 milyon TL aldılar

07.12.2024 | 08:45

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, çaldıkları otomobili parçalamakla tehdit ederek sahibinden 1 milyon TL alan ve yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 10 Ağustos'ta bir otomobili çalan şüpheliler, iddiaya göre, olaydan 1 gün sonra aracın sahibini arayarak, 1 milyon lira karşılığında otomobili parçalamadan kendisine teslim edebileceklerini söyledi. Bunun üzerine otomobil sahibi Bursa'ya gelerek, şüphelilere 1 milyon TL'yi elden teslim edip, aracını geri aldı. Otomobil sahibinin suç duyurucu üzerine, Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda şüphelilerin kimlikleri belirlenip, operasyon düzenledi. Bursa ve Gaziantep'te toplam 4 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3'ü ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da feci kaza: Otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti 01:12
Bursa'da feci kaza: Otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti 07.12.2024 | 09:01
Çaldıkları otomobili parçalamakla tehdit edip, sahibinden 1 milyon TL aldılar 00:28
Çaldıkları otomobili parçalamakla tehdit edip, sahibinden 1 milyon TL aldılar 07.12.2024 | 08:45
İstanbul Galata Kulesi’nden düşen genç hayatını kaybetti 05:37
İstanbul Galata Kulesi'nden düşen genç hayatını kaybetti 07.12.2024 | 08:43
İstanbul Beylikdüzü’nde giriş katındaki dairede patlama 00:25
İstanbul Beylikdüzü'nde giriş katındaki dairede patlama 07.12.2024 | 08:21
Kamyonetini yayaların üzerine sürüp park halindeki araçlara çarptı! Linçten polisler kurtardı | Video 03:19
Kamyonetini yayaların üzerine sürüp park halindeki araçlara çarptı! Linçten polisler kurtardı | Video 06.12.2024 | 15:33
Kira ödemeyen kiracı, tahliye kararıyla evden çıkarılan eşyaları benzin dökerek ateşe verdi! | Video 01:44
Kira ödemeyen kiracı, tahliye kararıyla evden çıkarılan eşyaları benzin dökerek ateşe verdi! | Video 06.12.2024 | 15:14
Osmaniye’de vatandaşları alışveriş sitesi üzerinden 1 milyon 533 bin lira dolandıran 2 şahıs tutuklandı | Video 00:19
Osmaniye’de vatandaşları alışveriş sitesi üzerinden 1 milyon 533 bin lira dolandıran 2 şahıs tutuklandı | Video 06.12.2024 | 14:49
Samsun’da 200 kilo kaçak tütün ele geçirildi 00:47
Samsun'da 200 kilo kaçak tütün ele geçirildi 06.12.2024 | 12:23
Polisin lastiklerini patlatarak durdurduğu ehliyetsiz sürücü: Ehliyet yok diye araba mı kullanmayalım | Video 02:20
Polisin lastiklerini patlatarak durdurduğu ehliyetsiz sürücü: “Ehliyet yok diye araba mı kullanmayalım” | Video 06.12.2024 | 11:36
Bursa’da ahşap ev alev alev yandı, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı | Video 01:33
Bursa'da ahşap ev alev alev yandı, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı | Video 06.12.2024 | 11:25
Avcılar’da mağazadan 2 bin liralık çantayı çalan şüpheli kamerada | Video 02:08
Avcılar’da mağazadan 2 bin liralık çantayı çalan şüpheli kamerada | Video 06.12.2024 | 11:24
Esenyurt’ta silahlı şüpheliler tamirci dükkanını kurşunlayıp böyle kaçtı | Video 01:55
Esenyurt’ta silahlı şüpheliler tamirci dükkanını kurşunlayıp böyle kaçtı | Video 06.12.2024 | 10:56
Sübhaneke okuyan muhabbet kuşu görenleri hayrete düşürdü | Video 00:40
Sübhaneke okuyan muhabbet kuşu görenleri hayrete düşürdü | Video 06.12.2024 | 10:44
Yenidoğan Çetesi operasyonunda 3. dalga! 14 şüpheli gözaltına alındı | Video 00:33
Yenidoğan Çetesi operasyonunda 3. dalga! 14 şüpheli gözaltına alındı | Video 06.12.2024 | 10:26
Samsun merkezli 5 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 7 kişi daha adliyede | Video 00:54
Samsun merkezli 5 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 7 kişi daha adliyede | Video 06.12.2024 | 10:03
Mersin’de konaklama tesislerine denetim 337 bin TL ceza kesildi | Video 01:24
Mersin'de konaklama tesislerine denetim 337 bin TL ceza kesildi | Video 06.12.2024 | 09:52
Alanya’da mobilya deposu yandı, alevler muz ve çiçek serasına sıçradı | Video 03:28
Alanya'da mobilya deposu yandı, alevler muz ve çiçek serasına sıçradı | Video 06.12.2024 | 09:11
Yasak aşk yaşadığı kadının kocasına yakalandı, kaçarken balkondan düşerek hayatını kaybetti! | Video 01:55
Yasak aşk yaşadığı kadının kocasına yakalandı, kaçarken balkondan düşerek hayatını kaybetti! | Video 06.12.2024 | 09:10
Gaziantep’te kontrolden çıkan otomobil takla atarak araziye savruldu: 3 ölü, 2 yaralı | Video 00:50
Gaziantep'te kontrolden çıkan otomobil takla atarak araziye savruldu: 3 ölü, 2 yaralı | Video 06.12.2024 | 08:57
Motosikletli kasklı şüpheli, sokak ortasında bir kişiyi başından vurarak öldürdü! | Video 01:43
Motosikletli kasklı şüpheli, sokak ortasında bir kişiyi başından vurarak öldürdü! | Video 06.12.2024 | 08:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA