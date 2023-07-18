Çanakkale’de 3 gündür devam eden orman yangınına müdahale devam ediyor | Video 18.07.2023 | 16:34 Çanakkale’de 3 gün önce çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Ekipler havadan 7 uçak, 21 helikopter, karadan 110 arazöz, 18 iş makinası ve 584 personelle alevlere müdahale ediyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çanakkale'de geçtiğimiz Pazar günü saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı İğdelik mahallesinde iki farklı noktada orman yangını çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını ekipler kontrol altına almak için 3 gündür aralıksız devam ediyor. Yangına ekipler havadan 7 uçak, 21 helikopter, karadan 110 arazöz, 18 iş makinası ve 584 personelle müdahale ediyor.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Çanakkale'de devam eden orman yangınında, tek bir ağaç dahi yanmasın diye 'ormanın kahramanları'nın havadan ve karadan etkin müdahalesi aralıksız devam ediyor" ifadelerini kullandı.Söndürme çalışmalarına Türk silahlı Kuvvetleri'ne ait 3 AS-532 ve 2 S-70 tipi helikopter de katılıyor. Askeri helikopterler yerli ve milli imkanlarla üretilen yangın söndürme kitlerini kullanarak havadan müdahaleye destek veriyor.