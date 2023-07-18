Çanakkale’de 3 gündür devam eden orman yangınına müdahale devam ediyor | Video
Çanakkale’de 3 gün önce çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Ekipler havadan 7 uçak, 21 helikopter, karadan 110 arazöz, 18 iş makinası ve 584 personelle alevlere müdahale ediyor.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Çanakkale'de devam eden orman yangınında, tek bir ağaç dahi yanmasın diye 'ormanın kahramanları'nın havadan ve karadan etkin müdahalesi aralıksız devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Söndürme çalışmalarına Türk silahlı Kuvvetleri'ne ait 3 AS-532 ve 2 S-70 tipi helikopter de katılıyor. Askeri helikopterler yerli ve milli imkanlarla üretilen yangın söndürme kitlerini kullanarak havadan müdahaleye destek veriyor.
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