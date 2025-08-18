Video Yaşam Çanakkale'de alevler arasından kaçan karaca böyle görüntülendi | Video
18.08.2025 | 15:39

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Yangının ilk günü alevler arasından kaçan karaca ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, 16 Ağustos saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın yoğun müdahaleler sonunda tamamen kontrol altına alındı. Yangının ilk günü akşam saatlerinde Kumköy köyünde yaşayan Mehmet Uysal, yangın bölgesinde alevlerden kaçan karacayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
